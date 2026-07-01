FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki kritik maçlarından birinde Bosna Hersek'e konuk oluyor. Basketbolseverler, Bosna Hersek milli basketbol takımı - Türkiye milli basketbol takımı kadrosunu ve maç yayın bilgilerini merak ediyor.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda heyecan devam ediyor. İlk turdaki beşinci maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin 1062. resmi maçına çıkacağı mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşti.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek karşılaşmasının ardından ilk turdaki son maçını 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da İsviçre'ye karşı oynayacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, Bosna Hersek mücadelesiyle tarihindeki 1062. maçına çıkacak.

Türkiye basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? (Bosna Hersek-Türkiye maçı)

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bosna Hersek-Türkiye karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı takip edebilecek.

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna avantajlı şekilde devam etmeyi hedeflerken, Bosna Hersek de sahasında galibiyet arayacak. İki takım arasındaki mücadele, C Grubu'ndaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

Türkiye basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? (Bosna Hersek-Türkiye maçı)

A MİLLİ TAKIM GRUPTA LİDER KONUMUNDA

C Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan ve ikinci turu garantileyen Türkiye, 8 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.

Bosna Hersek ile oynadığı son 6 resmi maçı da kazanan ay-yıldızlılar, C Grubu ilk maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmadan 93-71 galip ayrıldı.

Türkiye basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? (Bosna Hersek-Türkiye maçı)

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

Onuralp Bitim sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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