ABD Donanması'na ait MH-60S "Sea Hawk" tipi askeri helikopter, Umman Denizi'nde acil su inişi yapmak zorunda kaldı. Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ü sağ olarak kurtarılırken, 1 personel kayboldu. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi'nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.

MÜRETTEBATTAN 3'Ü KURTULDU, 1'İ KAYIP

Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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