Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı. Komite’nin, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, ikinci turun ilk toplantısı için BM Cenevre Ofisi’ne geldi. Heyetlerin kendi içlerinde yaptıkları toplantılardan sonra, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında ikinci turun ilk toplantısı başladı. Suriyeli muhalifler toplantı öncesi konakladıkları otelde Pedersen ile bir araya geldi. Muhalifler, rejimin İdlib’de sivillere yönelik saldırılarının süreci olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim’de başlayan ve 1 Kasım Cuma günü sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım’da BM Cenevre Ofisi’nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin hepsini kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15’şer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor. Kırk beş kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75’inin “evet” oyu gerekiyor. Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

LAVROV: TEHDİTLER VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Anayasa Komitesinin çalışmasının engellenmesi yönünde tehditlerin olduğunu belirterek “Sürecin başarısız sonuçlanmasını isteyen çok taraf var. Bu durumda, Suriye’ye askeri müdahalede bulunma yönündeki eylemler haklı gösterilebilecek” dedi. Lavrov, Batı ülkelerinin, Suriye Anayasa Komitesi sürecini daha önce engellemeye çalıştığını da hatırlattı.