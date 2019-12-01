Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’daki Amazon ormanlarında yılın ilk sekiz ayında 83 binden fazla yangın çıktı. Temmuz ve ağustosta yaşanan yangın ise haftalarca sürdü. Bazı sivil toplum kuruluşları (STK), bu felaketten Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu sorumlu tuttu. STK’lar, Bolsonaro’yu, orman tahribatlarına izin vermek, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadele etmemekle suçladı. Yangınların bu sebeplerden ötürü çıktığı ileri sürüldü. Bu ithamları üzerine almayan Brezilyalı lider ise asıl suçlunun ABD’li aktör Leonardo DiCaprio olduğunu iddia etti. Oscarlı oyuncunun kâr amacı gütmeyen örgütlere fon sağlamasını ithamlarına dayanak olarak gösterdi. Jair Bolsonaro “DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazon’u yakmak için para veren” dedi. Bu açıklamalar, Brezilya’da dört gönüllü itfaiyecinin “Uluslararası bir STK’ya daha fazla bağış yaptırmak için bilinçli orman yangını çıkarma” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından geldi. Ancak itfaiyeciler ilgili şu ana kadar herhangi bir kanıt sunulmadı. Bu arada ulusal bir insan hakları örgütü, Brezilya’nın yerli halkına yönelik soykırımı cesaretlendirmek suçlamasıyla Bolsonaro hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) dava açmaya hazırlanıyor.