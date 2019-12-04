Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” yönündeki açıklamasının arkasında olduğunu söyleyen Macron, “Bu ifadeyle ABD’nin, NATO’ya yaptığı katkıları hedef almadım. Avrupa’nın, NATO bünyesinde daha güçlü olmasından yanayım” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye ile ilgili konuşurken de “Önceliğimiz yabancı savaşçılar değil DEAŞ ile mücadele” vurgusu yapıp Türkiye’ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Terörün tanımı herkes için aynı değil. Terör nedir? Türkiye’ye baktığımda, Türkiye, bizimle omuz omuza DEAŞ ile mücadele edenlerle mücadele ediyor. Türkler bir konuyu netleştirmeli. NATO üyesi olarak hem bizden hem de Rusya’dan silah satın alıyorsun. Bunun mantığı nedir? İyi anladıysam Türkiye, terör tanımı konusunda hemfikir olmazsa bu zirvede çıkacak tüm açıklamalara karşı çıkacak. Bazıları terörist olarak kabul ediliyor ama bizim tanımımıza uymuyor. Türkiye, NATO’ya tam üye olmak istiyorsa bunların cevaplarını vermesi gerekiyor.”

ABD Başkanı Donald Trump da Macron’un NATO’yla ilgili eleştirileri konusunda “NATO harika bir görev icra ediyor” dedi. ABD’nin çok sayıda DEAŞ militanını yakaladığını söyleyen Trump, “Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan. Çoğu Avrupa’dan” hatırlatmasında bulundu.

Trump, daha sonra Macron’a dönüp, “Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı ise bu sözlere “Ciddi olalım” cevabını verdi.

TRUMP: TÜRKİYE’Yİ SEVİYORUM ERDOĞAN’LA ANLAŞIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü. Trump, yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’yle iyi bir ilişkisi olduğunu, Suriye konusunda yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaştığını ifade eden Trump, “Türkiye’yi seviyorum. Türkiye (NATO’da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak” diye konuştu. ABD Başkanı, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin üç hafta önce öldürüldüğünü hatırlatarak “Türkiye daha iyi ve daha destekleyici olamazdı” diye konuştu.