Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde, Mahşehr, Şiraz ve Behbehan kentlerinde “kaosçu” olarak adlandırılan bir grup protestocunun öldürüldüğü teyit edildi. Mahşehr şehrinde “silahlı bölücü” grupların bazı yolları kestiği ve şehirdeki petrokimya tesisine girerek patlatmaya çalıştığı ileri sürüldü. Bu kişilere karşı güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtilen haberde “Barışçıl gösterilere katılan bazı vatandaşlar ise birtakım şüpheli kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti” iddiasında bulunuldu. İran halkı, 15 Kasım’da benzine zam yapılmasının ardından ülkenin birçok şehrinde protestolara başlamıştı. İran, Londra’dan Farsça yayın yapan “Iran International” ve “BBC Farsça” ve “Manoto” gibi televizyon kanallarını ülkedeki olayları kışkırtmakla suçluyor.

RUHANİ: ZAM GELİRİ HALKA DAĞITILACAK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin tüketimdeki yüksek artış sebebiyle 2021 yılında ithalat yapmak mecburiyetinde kalmamak için benzin fiyatlarını artırdıklarını söyledi. Ruhani, artışın hükûmet için yapılmadığını belirterek “Benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını da toplumun alt gelir grubuna dağıtacağız” dedi.