Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin bazı boyutları üzerindeki çalışmaların iyi gittiğini söyledi. Pentagon’da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Müsteşar Rood, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade etti. Rood “(S-400 konusunda) Henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Meseleyi olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Türkiye NATO’nun değerli bir üyesi ve S-400’ler NATO üyelerinin sistemleriyle uyumlu değil” dedi. Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütü ile mücadelesine de değinen Rood “Türklerin bazı planlamalar konusunda daha yapıcı olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Rood, bir gazetecinin Türkiye’nin F-35 programında üretici ortağı olduğunu hatırlatmasının ardından “Türkiye ne yaparsa tekrar F-35 programına dahil edilir” sorusuna cevap vermedi.

İran konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rood, İran rejimine yönelik maksimum baskı politikasına rağmen Tahran’ın saldırgan tavırlarından vazgeçmediğinin Amerikan istihbaratı tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

Rood “Malum sebeplerden dolayı detayına girmeyeceğim ancak muhtemel bir İran saldırısına ilişkin emareleri görmeye devam ediyoruz. Bu konuda endişeliyiz” diye konuştu. İran’ın bu yıl içinde birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirten Rood, saldırganlık konusunda İran yönetiminin niyetini aslında bir süredir ortaya koyduğunu öne sürdü..