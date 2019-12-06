Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Paris’te olmak üzere ulaştırma çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personelleri, postane çalışanları, avukatlar ve havaalanı personelleri süresiz iş bıraktı. Grevler yüzünden Fransa âdeta hayalet ülkeye dönerken, akşama doğru boş sokakları eylemciler doldurdu. 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı 500 bini buldu. Sokakları ateşe veren protestocular, Macron’un istifasını istedi. Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede yaralananlar ve gözaltılar oldu. AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın da şiddete dönüşen protestolarda kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı.

EĞİTİM YOK UÇUŞLAR İPTAL

¥ Paris’te 180’i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

¥ France’ın yurt içi uçuşlarının yüzde 30’u, EasyJet’in ise 200’den fazla uçuşu iptal.

¥ Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97’si yapılamıyor.

¥ Ülke genelindeki okulların yüzde 65’inde eğitime ara verildi.