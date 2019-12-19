Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın bombalı saldırısında ağır hasar gören ecdat yadigârı El Baba Ulucami’nin yenilenme çalışmaları sürüyor. 12. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen cami hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem “Nisan 2018’de restorasyona başladık. Yüzde 99’u tamamlandı. Bazı bölümleri ibadete açıldı. Bu, Suriye’de gerçekleştirdiğimiz ilk restorasyon çalışması” dedi. Öte yandan, Suriye’deki Nebi Huri Camii ve Türbesi ile Ömer bin Hattab Camii’nin de eski hâline kavuşturulması için de çalışmalar yürütülüyor.