İznik'te balıkçı Osman Bulut, 65 kiloluk dev bir yayın balığı yakaladı. Dev balık 4 kişi tarafından güçlükle araca yüklenirken, balıkçı bile böylesine büyük bir balığı ilk kez gördüğünü söyledi.

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde bir balıkçı tarafından yakalanan 65 kiloluk dev yayın balığı görenleri şaşkına çevirdi.

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde balıkçılık yapan Osman Bulut, sabah saatlerinde açıldığı gölde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 65 kilo ağırlığındaki balığı tek başına tekneye alamayan Bulut, çevredeki balıkçıların yardımıyla balığı kıyıya çıkardı.

ARACA 4 KİŞİ YÜKLEDİ

Dev yayın balığı daha sonra 4 kişi tarafından güçlükle araca yüklenebildi. İlk kez bu kadar büyük bir balık yakaladığını ifade eden Osman Bulut, "Böylesini hayatımda görmedim, çok şaşırdım" dedi.

Boyalıca kıyısına getirilen dev yayın balığı, bölge halkının da ilgi odağı oldu.

4 kişi araca zor yükledi! İznik'te yakalanan dev balık görenleri hayrete düşürdü

Editör:MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası