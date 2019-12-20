Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre Macron, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini ancak emeklilik yaşında değişiklik yapılabileceğini kaydetti. Macron, Başbakan Edouard Philippe’den sendikalarla görüşmelere devam etmesini istedi. Philippe geçen hafta, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını belirtmişti. Emekli maaşının en az 1.000 avro olacağını dile getiren Philippe “Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975’ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek” demişti.