Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve iş birliği konuları da görüşülüyor. Ayrıca İdlib’e yönelik operasyonlar, Türkiye sınırına yaklaşan binlerce Suriyeli, yeni göç dalgası, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde Moskova’daki görüşmelerde masada. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Millî Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alıyor. Türk ve Rus heyetlerinin temaslarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin’in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.