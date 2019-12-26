Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın baskısıyla terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye ordusuna dâhil edilmesi görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim “YPG’nin değişken politikası sebebiyle görüşmelerin sor turu başarısızlıkla sonuçlandı. Diyalo durduruldu” dedi. Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Muallim, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlûk’ün kısa süre önce Kamışlı’yı ziyaret ederek bölgedeki güvenlik tedbirleri ve askerî hazırlıklar hakkında bilgi aldığına dair haberleri de doğruladı.

DİYALOG DURDULDU

Muallim “Ancak Kürt kardeşlerimizle yapılan görüşmeler, ABD’yle Kürtler arasındaki ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar sebebiyle istenen siyasi seviyeye ulaşmadı. Zira ABD’liler bir gün Kürt güçlerden kurtulacaklarını, bir başka gün kurtulmayacaklarını söylüyorlar. Bu sebeple Kürt güçlerle diyalog durduruldu” dedi. Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeydoğusunu hedef alan askerî harekât sebebiyle YPG ile Şam yönetimi arasında Rusya’nın arabuluculuğunda yakınlaşma olmuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da 15 Kasım’da yaptığı açıklamada Rusya’nın da yardımıyla Kürt birliklerini ikna etmeye çalıştıklarını söylemişti. Esad “ABD’nin Suriye’deki aktif silahlı gruplara uyguladığı baskı” sebebiyle Kürtlerle görüşmelerde “bazen ilerleme bazen de gerileme” kaydedildiğini ifade etmişti.

PETROLÜ ARAMCO ÇIKARACAK

Bu arada petrol ve doğalgaz yatırımları çerçevesinde aralık başında Riyad’a giderek Suud yetkililerle görüşen YPG’nin, istediğini aldığı öne sürüldü. İsrailli kaynaklar, Suudi Arabistan Aramco Petrol Şirketinin Suriye’de çalışmalar yaptığını ifade ederek, geçen cuma günü Deyrizor petrol rafinelerine gelen Suud ve Mısırlı uzmanları korumak için bir grup Suudi subayın geldiğini söyledi. Kaynak, Suudi Arabistan ve Mısırlı uzmanların petrol üretimini artırma ve eğitim için bölgeye geldiklerini ve onlarca Suudi Arabistan askerinin de Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ömer petrol sahasına geldiğini kaydetti. Suud uzmanları koruyacak askerlerin ardından sondaj malzemeleri taşıyan yaklaşık 30 tır da sahaya intikal etti.