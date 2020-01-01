Tel Aviv yönetiminin yeşil ışık yakmasının ardından Amerikan Noble Enerji, Leviathan sahasından doğal gaz çıkarmaya başladı. Gaz, denizin altına inşa edilen 120 kilometre uzunluğundaki iki ayrı boru hattı üzerinden en geç iki gün içinde İsrail’e ulaşacak. İsrail’in gazı önümüzdeki ayın ortasında Mısır’a ihraç etmeye başlaması bekleniyor. 2018’de Mısır’ın Dolphinus şirketiyle anlaşma yapan İsrail, 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır’a ihraç edecek.
İsrail, Mısır’a doğalgaz ihraç edecek
01.01.2020 - 04:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in Akdeniz’deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan ve Tel Aviv’in Mısır’a gaz ihracının yolunu açan Leviathan sahası faaliyete geçti.
Etiketler : israil mısır,israil mısır doğalgaz,
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