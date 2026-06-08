İsraillilerin şikayetleri üzerine geçen yıl dijital platformlardan kaldırılan "Boom Boom Tel Aviv" şarkısı yeniden gündeme oturdu. İsrail'in İran'a yönelik sabaha karşı başlattığı saldırıların ardından Tasnim Haber Ajansı'ndan Tel Aviv'i çıldırtacak bir paylaşım geldi. Ajansın sosyal medyada "Boom Boom, Tel Aviv şarkısı yeniden ilgi odağı oldu...” notuyla paylaştığı şarkı tartışmaların odağına otururken, paylaşıma yorum yağdı.

İsrail'in İran'a yönelik sabaha karşı düzenlediği saldırıların ardından İran medyasından Tel Aviv'i çıldırtan bir paylaşım geldi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, geçen yıl büyük ses getiren ve daha sonra dijital platformlardan kaldırılan "Boom Boom Tel Aviv" şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak şarkıyı yeniden gündeme taşıdı.

KISA SÜREDE VİRAL OLMUŞTU

ABD'li yazar ve aktivist Lucas Gage tarafından, İran ile İsrail arasında geçen yıl yaşanan ve "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışmalar sırasında hazırlanan "Boom Boom Tel Aviv" adlı şarkı, İsrail'i protesto etmek amacıyla yayımlanmıştı. YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda yayınlanan şarkı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak viral hale gelmişti.

İranın resmi haber ajansından İsraili çıldırtacak paylaşım! O şarkı yeniden gündem oldu

İSRAİLLİLERİN ŞİKAYETLERİ NEDENİYLE KALDIRILMIŞTI

Ancak şarkı, yayınlandıktan kısa süre sonra İsrail yanlısı kullanıcıların yoğun şikayetleri nedeniyle dijital platformlardan kaldırılmıştı.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışma sürerken, İran’ın Tasnim Haber Ajansı, X sosyal medya hesabından Tel Aviv’i çıldırtacak bir paylaşımda bulundu. Ajans, şarkıyı, "Boom Boom, Tel Aviv şarkısı yeniden ilgi odağı oldu...” notuyla paylaşarak gerilimi yeniden alevlendirdi.



Tasnim'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına yorum yaparken, bir dönem İsraillilerin şikayetleriyle kaldırılan "Boom Boom Tel Aviv" şarkısı yeniden gündem oldu.

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