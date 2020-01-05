Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD saldırısı sonucu öldürülmesi ile ilgili toplandı. İranlı milletvekilleri ortak yayınladıkları bildiride ABD’nin General Süleymani’ye yönelik düzenlediği saldırının açık bir şekilde Irak’ın toprak bütünlüğünü ihlal olduğunu ifade etti. İran meclisinde ABD’ye ölüm sloganları eşliğinde okunan bildiride Irak’tan ABD’nin saldırısına karşılık gerekli hukuki tepkiyi göstermesi istenirken, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’den Süleymani’nin intikamını alacağı vurgulandı. ABD’nin bölgede tehlikeli bir maceraperestliğe giriştiği belirtilen bildiride, gerekli karşılığın verilmemesi halinde ABD’nin terörist saldırılarına devam edeceği vurgulandı.