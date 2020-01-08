Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere dün akşam İstanbul’a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’den önce Suriye’nin başkenti Şam’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Suriye’deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirterek, “Komuta merkezinde Putin’i Esed karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askerî raporları dinledi” dedi.

Suriye resmî haber ajansı SANA da ziyaretle ilgili şunları kaydetti: “Esed ile Putin, bölgedeki son gelişmelere ışık tutarken İdlib vilayetindeki terörü yok etme planları ve oradaki Suriyeli vatandaşların güvenliği ile ilgili konuları tartıştı. Başkanlar ayrıca Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyinde yapılan icraatları ve Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi sürece uygun durumların oluşturulması konusundaki meseleleri masaya yatırdı. Esad ile birlikte Şam’ın Emevî Camii’ni ziyaret edip tarihî anıtın simgelerini inceleyen Putin, caminin külliyesi içerisinde bulunan Hazreti Yahya’nın türbesini ziyaret edip kaydını yaptı.”

TürkAkım’ın açılış için dün akşam Türkiye’ye gelen Rus lider, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşecek. Putin, Şam’a en son Suriye ziyaretini 11 Aralık 2017’de, yine bir Türkiye seyahati öncesi yapmıştı.