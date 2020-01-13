Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e bağlı güçler ve Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Türkiye ile Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkesin hayata geçmesiyle gece yarısının ardından, son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükûnet hâkim oldu.

Karar, ülkede sevinçle karşılandı. Trablus’ta sürücüler korna çalarak konvoy yaptı. Bazı mahallelerde de havai fişekler atıldı. Libyalılar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bundaki rolünü takdirle karşıladı.

ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN

Libyalı iş adamı Said Vennis, tarafların ateşkese uymasını, olumlu bir gelişme olarak niteledi. Elli beş yaşındaki Vennis "Allah'a şükürler olsun aklımızı kullanmaya başladık. İnşallah bundan sonra ateşkesin kalıcı hâle gelmesi sağlanır ve Libya'ya istikrar getirecek yapıcı müzakerelere dönüş yapılır. İstikrar sağlandıktan sonra yeniden imar ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ekonomi kalkındırılır. Türkiye'nin Libya'ya yönelik duygu ve yaklaşımı, gerçekten doğru ve faydalı oldu" diye konuştu.

ÇOK YORULDUK, ESKİYE DÖNMEYELİM

Trabluslu kuyumcu Hani Mevlid, Libya halkının artık askeri yönetimler istemediğini vurgulayarak devrik lider Muammer Kaddafi yönetimi dönemine işaret etti. Kırk beş yaşındaki Mevlid "Kırk iki yıl boyunca süren askerî yönetimin ülkeyi ne hale getirdiği gözler önünde. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından gelen yönetimler de hata yaptı. Bunları düzeltebiliriz ancak Hafter’i istemiyoruz. Askerî yönetim varsa hiçbir şey düzelmez, geçmişe döneriz. İnsanlar yoruldu artık. Küçük çocukların psikolojileri bozuldu. Dolayısıyla ateşkese bağlı kalınmasını ve herkesin artık geldiği yere dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN YANINDAYIZ

Mevlid, Türkiye ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya krizine yaklaşımına ilişkin de "Türkiye mükemmel bir duruş sergiledi. Bizler Libya halkı ve Trablus'un evlatları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun arkasındayız. Çünkü Erdoğan'ın desteği, Libya'nın zor zamanında geldi" dedi.

Bu arada Libya’nın uluslararası meşruiyete sahip yönetimi UMH Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter’in saldırıları sebebiyle kapatılan başkent Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu. Akşam saatlerinde de Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter'e bağlı güçlerin ateşkesi defalarca ihlal ettiğini açıkladı.