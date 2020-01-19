UBP Genel Merkezi’nde yapılan toplantının ardından Parti Meclisinden, Genel Başkan ve Başbakan Tatar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının oy birliğiyle kabul edildiği açıklandı. Tatar, Parti Meclisi üyelerine teşekkür ederek “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu yarışa oy birliğiyle beni uygun görmeniz beni çok mutlu etti. Ben UBP’nin adayıyım, bununla gurur duyuyorum” dedi.
KKTC Başbakanı Tatar cumhurbaşkanı adayı oldu
19.01.2020 - 02:55 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Nisan 2020’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine partinin genel başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile katılacağını duyurdu.
Etiketler : ersin tatar,kktc,kktc cumhurbaşkanı,
675957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/675957.aspx
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