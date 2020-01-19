Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UBP Genel Merkezi’nde yapılan toplantının ardından Parti Meclisinden, Genel Başkan ve Başbakan Tatar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının oy birliğiyle kabul edildiği açıklandı. Tatar, Parti Meclisi üyelerine teşekkür ederek “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu yarışa oy birliğiyle beni uygun görmeniz beni çok mutlu etti. Ben UBP’nin adayıyım, bununla gurur duyuyorum” dedi.