Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin en tanınmış Türkiye kökenli siyasetçisi olan Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır, aralık ayında Avrupa Birliği (AB) kurumlarının daveti üzerine Brüksel’e gelen bir grup Türk belediye başkanı ile görüştü. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AKP’li Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kır’ı makamında ziyaret etti. Kır, ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da yer alması, Kır’ın mensubu olduğu Sosyalist Parti’de (PS) rahatsızlığa yol açtı. Görüştüğü iki belediye başkanının “aşırı sağcı Bozkurtlar hareketi ile bağlantılı olduğu” gerekçesiyle Emir Kır hakkında parti disiplin kurulu inceleme başlattı. Belediye başkanlarını kendisinin davet etmediğini söyleyen Kır görüşmeyi “değerlendirme hatası” olarak nitelendirdi.. PS Disiplin Kurulu ise, parti değerlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Kır’ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. Kır’ın ihracı, federal hükûmet arayışını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Koalisyon pazarlıklarını sürdüren SP ile Yeni Flaman İttifakı Partisi, Kır’ın ihraç edilmesi sebebiyle salt çoğunluk olan 76 sandalyenin altına düşecek.