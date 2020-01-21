Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50.'si gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarında, dünyanın içinde bulunduğu önemli konular ele alınacak. Açılışını ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın yapacağı bu yılki zirvenin ana konusunu “Sürdürülebilirlik Kalkınma hedefleri” oluşturuyor. Dünyanın 100'ün üzerinde farklı ülkesinden ekonomi, siyaset, iş dünyası, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 3 binin üzerinde seçkin kişinin katılacağı zirvede, 220 toplantı canlı olarak yayınlanacak.

Sahasında dünyaca ünlü 761 konuşmacı "Adil Ekonomi, daha iyi iş piyasası, sağlıklı gelecekler, gelecek için iş imkanları, yararlı teknoloji, jeopolitiği ötesinde ve dünyayı kurtarmak gibi ana başlıklarda konferans verecekler.

Savaşların yaşandığı, 70 milyon insanın mülteci olarak başka ülkelerde yaşamak zorunda kaldığı ve küresel ısınmanın 1,5 oranında artış gösterdiği, popülizmin ve ırkçılığın arttığı, açlık, terör, güç kutuplarının birbirlerine yaptırım uygulayarak uluslararası karamsarlığa neden olan ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Dünya Ekonomik Forum'un (WEF) gerçekleşeceğini belirten WEF Başkanı Profesör Klaus Schwap, dünyayı kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, “Ekoloji, Ekonomi, Teknoloji, Toplum, Jeopolitik ve Endüstri gibi ana konular hakkında ‘2020 Davos Manifestosu' yayınlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kimler katılıyor

Bu yıl 50.'si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum toplantılarında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in temsil etmesi bekleniyor.

ABD'de bütçe tasarısına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kepenk kapatması üzerine 2019 yılındaki zirveye katılamayan Başkan Donald Trump'ın bu yıl zirveye katılacağı kesinleşti. Başkan Trump'a kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross eşlik edecek.

Zirvenin bu yılki katılımcıları arasında; Prens Charles, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Devlet Başkanı Bahram Salih, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç başbakanı Erna Solberg, Pakistan Başbakanı İmran Han, Çevreci Greta Thunberg, Ukrayna Devlet Başkanı Wolodymyr Selenskyi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chistena Lagarde, Birleşmiş Milletler UNAIDS İcra Kurulu Direktörü Winnie Byanyima, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Genel Sekreteri Patricia Espinosa Cantellano, Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Filippo Grandi, Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü Roberto Azevedo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japon Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Yasunobu Aihara, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, Greenpeace International İcra Direktörü Jennifer Morgan, İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Marco Lambertini, WWF Uluslararası Genel Müdürü; Delia Ferreira Rubio ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Maria Re, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Roberto Azevedo, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria gibi isimler bulunuyor.