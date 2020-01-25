Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce “Yüzyılın Anlaşması” planını açıklayacağını bildirdi. Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump Ortadoğu Barış Planı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump “Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu” diye konuştu. Söz konusu anlaşmanın çok zor bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Trump “Anlaşmaları yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma” ifadesini kullandı.

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması’nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu. Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması’nın reddedilen bu şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal hakların korunması için gerekli icraatları yerine getireceği tehdidinde bulundu.

TRUMP’IN PLANI NEDİR?

ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen “Yüzyılın Anlaşması” planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Haberlere göre anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler kapsıyor. Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü altı milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey kapsamadığını belirtiyordu. İsrail’de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi sebebiyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.