Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'te varmış olacak. Yarın sabah 01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti" dedi.

Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı diyerek şu ifadeleri kullandı: Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi