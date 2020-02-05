Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika ülkelerinden Lesotho’da First Lady Maesaiah Thabane, Başbakan olan eşi Thomas Thabane'nin ilk eşi Lipolelo’yu öldürmekle suçlanıyor. Lipolelo’nun 2017 yılında öldürülmesiyle bağlantılı suçlanan Maesaiah tutuklanmamak için 10 Ocak'ta Güney Afrika Cumhuriyeti’ne kaçmıştı. Maesaiah, avukatı ve polis arasında yapılan anlaşmanın ardından Lesotho’ya geri döndü. Ülkesine dönen Maesaiah, başkent Maseru’da polise teslim oldu. Komiser Yardımcısı Mokete Paseka, 42 yaşındaki First Lady’nin geceyi gözaltında geçirdiğini, mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Öte yandan, Başbakan Thomas Thabane’nin de cinayetle ilgili sorgulandığı belirtildi.

2017 yılında Thomas Thabane’nin resmi olarak göreve başlamasından 2 gün önce eski eşi Lipolelo Thabane, Maseru’da arabasıyla evine dönerken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Lipolelo'nun ölümünün ardından ilk olarak eski eşi Başbakan Thabane cinayetle suçlanmıştı. Ocak ayında halk sokağa dökülmüş ve Thabane’nin istifasını istemişti. Thabane, artan baskı üzerine 16 Ocak’ta istifa etmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak Thabane’nin ne zaman istifa edeceği henüz netleşmedi.