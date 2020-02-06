Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmasında üç yıl önce “Amerika’nın geri dönüşünü” başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi. Ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran’a gözdağı verdi ve ABD’nin Orta Doğu’daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Törene, Trump ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gergin anlar damga vurdu. Trump, kürsüye çıkarken yaşadığı azil süreci sebebiyle tepki gösterdi ve Pelosi’nin uzattığı elini sıkmadı. Bu anlar gerginliğe sebep olsa da asıl şoke eden olay konuşma sonunda Nancy Pelosi’den geldi. Pelosi, Trump’ın sözleri bittikten sonra hemen ayağa kalktı ve ABD Başkanı’nın konuşma metnini kameralar karşısında yırttı.

Uluslararası basında Trump’ın konuşmasından çok, Pelosi’nin bu hareketi öne çıktı. Pelosi bir gazetecinin “Trump’ın konuşma metnini niçin yırttınız ?” şeklindeki sorusuna cevabı ise “Çünkü alternatifleri göz önünde bulundurduğumda en nazik davranış buydu” oldu.