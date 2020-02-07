Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump görevi kötüye kullanma suçlamasından 52-48 ve kongreyi yanıltma suçlamasından 53-47 oylarla suçsuz bulundu. Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton’dan sonra Senato’da aklanan üçüncü başkan oldu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020’de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor” değerlendirmesinde bulunuldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise “Başkan, Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürüyor” ifadesini kullandı.