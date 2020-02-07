Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Sky News de aşı geliştirilmesinde önemli bir dönemecin aşıldığını duyurdu ancak Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı bilinen etkin bir ilacın henüz olmadığı açıklamasını yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelere rağmen ülke basınında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Salgına karşı Çin’de daha önce SARS ve MERS hastalıklarına karşı başarı sağlayan bir ilacın deneneceği bildirildi. ABD’li şirketin geliştirdiği Remdesivir adlı ilaç, Vuhan’daki hastanelerde klinik deneylere tabi tutulacak. SARS ve MERS’e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir’in klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı. Söz konusu deneyler, Vuhan şehrinde birkaç hastane birden yürütülecek. Ayrıca Japonya’daki bir grup bilim adamı, yaptıkları çalışmada AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların, koronavirüs kaynaklı zatürre belirtilerini geriletebileceğini gözlemledi. Üç virüslü hasta üzerinde yapılan çalışma internette de yayınlandı.



Doktor öldü MÜ?

∂ Aralık ayında koronavirüsü tespit eden Çinli göz doktoru Li Wenliang, salgına yakalanmıştı. Doktor Li’nin dün hayatını kaybettiği öne sürüldü. Hastane ise bu iddiayı yalanladı.



Virüse karşı online ders

∂ Çin’de koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek adına okullar haftalardır kapalı. Bu sebeple ülkede eğitim sistemi değiştiriliyor. Bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi. Salgın bitene kadar bu sistemin devam edeceğini belirten yetkililer, derslerin niteliğinde değişiklik olmayacağını açıkladı.

Pekin Normal Üniversitesi öğrencisi Tanvirul İslam “Zamanında derse giremeyenler, görüntüsü çekilen derse daha sonra da ulaşabilecek” dedi. İHA



KORONAVİRÜS GEMİYİ SARDI

Japonya’nın Yokohama Limanı’nda karantina altına alındıktan sonra 10 yolcusunda koronavirüse rastlandığı açıklanan gemiden kötü haber geldi. Ateş ve öksürük belirtisi gösteren 120 kişi ve Hong Kong’da gemiden inen yolcu ile temas kurdukları değerlendirilen 153 kişiden virüs testleri için örnekler alan sağlık otoriteleri, dün 10 yolcuda daha virüs tespit etti. Böylece 3 bin 700 kişinin karantinaya alındığı gemide virüslü sayısı 20’ye yükseldi. Ayrıca ülkedeki vakaların sayısında yaşanan artış sebebiyle Japonya hükûmeti, bir yolcu feribotunu karantina gemisi olarak kullanılmak üzere hazırlıyor. Gerekli olması hâlinde gemi yüzlerce hastaya ev sahipliği yapabilecek.

Burak Ersoy TOKYO İHA

