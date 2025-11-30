Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı Antalya’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentte etkili olan rüzgar 10 metrelik ağacı devirdi. İki araç ve bina hasar aldı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle Gürsu Mahallesi'nde 10 metre uzunluğundaki bir ağaç devrildi.

Yolun ortasına düşen ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı.

10 metrelik ağaç fırtına sonrası devrildi

“CAN KAYBI YOK”

Ağacın devrilmesinin ardından hasar gören bir binanın da camları kırıldı ve balkonu zarar gördü. Hasar gören binada oturan Mahmut Göl, o anları şöyle anlattı:

Kaç defa belediyeye müracaat ettim ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği gerekçesiyle işlemi yapamadılar. Allah’tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük bir hasar var.

“DEPREM OLDU SANDIK”

Mahalle sakinlerinden Fuat Oral ise ağacın tehlikeli olduğunu belirterek “Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var ,olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü" dedi.

Editör:ESMA KARAYEL

