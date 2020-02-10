Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu KARS

Yunan milletvekilinin, Türk bayrağını yırtmasının kabul edilebilir olmadığını belirten Christian Berger “Yunan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendisi çok net bir şekilde kınadı. Biz de bu görüşü destekliyoruz” dedi. Bazı Avrupa ülkeleri tarafından savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik sürdürülen ambargo ile ilgili soru üzerine Berger “Suriye’nin kuzeyindeki operasyona cevap olarak AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi tamamen üye devletlere vermiş durumda. Dolayısıyla bu üye devletlerin, ulusal düzeyde belirleyip, karar verdikleri bir şey. Bu, ambargo değil, üye devletlerin belli durumlarda tedbir alması. Bunun teknik terminolojisi, silah ihracat ruhsatları ya da lisanslarının gözden geçirilmesidir” diye konuştu.