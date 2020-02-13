Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Beşşar Esad güçleriyle yaşadıkları arbedede bir rejim unsurunu öldürdü.

Rejim yanlısı çok sayıda “Şebbiha”, dün sabah saatlerinde Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esad rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı. Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD’li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti. Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi. Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke şehir merkezine dönerken sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.

Olayın ardından Haseke’deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD’ye ait iki savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin iki askerî noktasına saldırı düzenledi. ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.



ABD, PETROL SAHALARINDA

ABD güçleri, geçen hafta Haseke’de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın iki yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı. ABD, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla harekât bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. YPG/PKK’ya desteğini sürdüren ABD güçleri, hâlihazırda Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askerî noktada varlık gösteriyor.