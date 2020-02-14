Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye parlamentosu, sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etti. Suriye-Ermenistan Dostluk Komisyonu’nun sunduğu ve oy birliğiyle kabul edilen bu kararla Suriye, Lübnan’ın ardından Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden ikinci Arap ülkesi oldu. Suriye Parlamentosu’nun Arap ve Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Butros Morjana, Suriye’nin kuzey sınırlarında Süryani ve Arami katliamlarının da yaşandığını belirterek “Bu insanlık dışı eylemleri tanımanın, kınamanın ve bir daha yaşanmasını önlemenin vaktidir” dedi.

Türkiye’den güya intikam almaya çalışan Esad, Orta Doğu’da başlayan Arap Baharı eylemlerinin Suriye’ye sıçraması üzerine 2011’de halkın taleplerini yerine getirmek silaha sarıldı. Bu güne kadar bir milyondan fazla insanı kimyasal silah kullanarak topluca katletti. Altı milyon 500 bin Suriyeli başka ülkelerde sığındı. 5,5 milyon Suriyeli kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. Mültecilerin 3,6 milyonuna soykırımla suçladığı Türkiye sahip çıktı.

Ankara karara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, tanıma kararını “başlı başına bir ibret vesikası” olarak tanımladı. Aksoy, “Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise çarpık zihniyetin bir göstergesidir” dedi.