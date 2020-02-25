Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl başkent Paris’te ilk defa kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami açılmıştı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın, namazda cemaate imamlık yapmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde yine başkentte Cezayir asıllı bir Fransız kadın imam, cuma namazı kıldırdı. Namaz sırasında erkeklerin ve kadınların birlikte saf tuttuğu görüldü. Fotoğraflarda, kadın imamın da vaaz verdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Macron “Fransız İslam’ı” adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylemişti. Buna göre Fransa’daki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak. İslamiyeti bozmaya yönelik bu uygulamalar Müslümanların tepkisini çekiyor.