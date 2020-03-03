Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi’ne açılan Güney Afrika, İran ve Suriye uyruklu yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Yunan Sahil Güvenliğinin, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlere sert müdahalesi kıyıdaki gazeteciler tarafından görüntülendi. Yunan Sahil Güvenliği, botun etrafında dönerek oluşturdukları dalgayla düzensiz göçmenlere zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından bot batma tehlikesi geçirmesi üzerine Akyarlar sahiline geri döndü. Kameralara yansıyan bir başka olayda ise Yunan Sahil Güvenlik unsurları Bodrum açıklarında botu batırmaya çalıştı. Yunan görevliler, açevela gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içindeki göçmenlere vurduktan sonra ateş açtı. Mermiler lastik botların çok yakınına düşerken canlarını zor kurtaran göçmenler bölgeden hızla uzaklaşarak tekrar Türkiye’ye döndü. Üçüncü olayda ise Midilli Adası’na giden göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik ekipleri durdurdu. Yunan Sahil Güvenliği tarafından botlarının benzin hortumlarını kesen kesilerek ölüme terk edilen 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.