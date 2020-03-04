Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkek hasta karantina altına alındı. Şahıs ile temas edenler de testten geçirildi. Testin sonuçları beklenirken umre için ülkede bulunan Türk vatandaşlar, yurda dönmeye başladı. Dün gelen ilk yolcular, havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlanmadı.