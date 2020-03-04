Erkek hasta karantina altına alındı. Şahıs ile temas edenler de testten geçirildi. Testin sonuçları beklenirken umre için ülkede bulunan Türk vatandaşlar, yurda dönmeye başladı. Dün gelen ilk yolcular, havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlanmadı.
Koronavirüs S. Arabistan’da
04.03.2020 - 05:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, İran’dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Etiketler : koronavirüs,suudi arabistan,
685603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685603.aspx
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