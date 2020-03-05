Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar tamamen durduruldu.
Havalimanının boşaltılarak personelin evlerine gönderildiği ve uçuşların başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havalimanı'na kaydırıldığı belirtildi.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Mitiga Havalimanı'nı şubat başından bu yana defalarca hedef aldı.
Havalimanına son olarak salı günü düzenlenen roketli saldırıda, alanda boş durumda bulunan Libya hava yolu şirketleri Burak Air ve Afriqiyah Airways'e ait 2 yolcu uçağı isabet alarak kullanılmaz hale gelmişti. Saldırılar nedeniyle durdurulan uçuşların, akşam saatlerinde tekrar başladığı açıklanmıştı.