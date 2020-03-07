Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve 94 ülkeye sıçrayan koronavirüs sebebiyle milyonlarca insan, evlerinde hapis hayatı yaşıyor. Salgının yayılmasını engellemek için sıkı tedbirler alındı. Başta Asya olmak üzere Avrupa ülkeleri eğitime uzun süre ara verdi. İnternet üzerinden kurulan sistemlerle öğrenciler ders yapmaya başladı. Uluslararası organizasyonlar birbiri ardına iptal edildi. Futbol maçları dâhil olmak üzere birçok müsabakanın seyircisiz oynanmasına karar verildi. Tiyatro ve sinema gibi kapalı mekânlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Ülke liderleri canlı yayında salgın riski sebebiyle kucaklaşma, tokalaşma ve öpüşme gibi selamlaşmalardan kaçınılmasını istedi.

EVDEN ÇIKMAYIN İKAZI

Uzmanlar, 65 yaşın üzerinde ve hasta olanların kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini açıkladı. Gribe yakalananların bile evden çıkmaması tavsiye edildi. Yaşanan bu gelişmeler yüzünden milyonlarca insan korku içinde marketlere akın etti. Başta temizlik malzemesi olmak üzere tuvalet kağıdı ve gıda ürünleri tükendi. Koronavirüs, insanlığın çalışma tarzını da etkiledi. Salgını engellemek için dünyaca ünlü şirketler, çalışanlarına, evlerinden çalışmaları için çağrıda bulundu. Son olarak Amazon, Facebook, Microsoft ve Google da bu şirketler arasına girdi. Dört şirketin 110 bin çalışanı resmen evlerine hapsoldu. Ne yazık ki, global krizi ve toplu ölümleri bitirecek aşı da henüz bulunamadı.

AVRUPA PERİŞAN

Koronavirüs salgını, Avrupa ülkelerinde sürekli artıyor. İngiltere ve İsviçre’de koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. Fransa’da, 73 ve 94 yaşlarındaki iki kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı yediye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 423’e ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 400’ü buldu. İspanya’da da 365’e çıktı. Doksan dokuz yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede salgından ölenlerin sayısı üç oldu. İngiltere’de vaka sayısı 115, İsviçre’de 111, Avusturya’da 40, Portekiz’de de dokuz, Hollanda’da 82’yi geçti. 197 ölüm ve 3 bin 858 koronavirüs vakasıyla Avrupa’da başı çeken İtalya’da iki günde 94 kişi can verdi. Ayrıca Vatikan’da da ilk virüs vakası tespit edildi. Avrupa’da virüsten ölenlerin sayısı 213’e çıktı.

GEMİYE KARANTİNA

∂ ABD, San Francisco’da Grand Princess adlı yolcu gemisi, 79 yaşındaki bir yolcunun koronavirüs sebebiyle ölmesinin ardından karantinaya alındı. Gemiye helikopterle virüs test kitleri getirildi. Ölen yolcuyla seyahat eden iki kişinin de virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan ABD’deki ölü sayısı 12’ye yükseldi.

TÜRK VATANDAŞI FRANSA'DA ÖLDÜ

Fransa’nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybetti. Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye’ye nakline izin vermediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut durumda ikinci seviyede olan koronavirüse karşı millî alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla üçüncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

VİRÜS GÜNLÜĞÜ...

∂ İran’da ölü sayısı 124’e çıktı

İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani “20 Mart’a kadar 13 milyon kişinin yaşadığı Tahran’ın yüzde 40’ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum” dedi. Beş milyon kişinin tehlike altında olduğunu dile getiren Merdani, ölü sayısının 124’e, vaka sayısının da 4 bin 747’ye yükseldiğini bildirdi.

∂ Temizlik ve virüs hutbesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te “temizlik ve koronavirüs” konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, temizliğin önemine dikkati çekti.

∂ K. Kore’de 159 kişi gözetimde

Salgın sebebiyle karantinaya alınan 380 turistten 221’i taburcu edildi. Kuzey Koreli yetkililer, 159 kişinin gözetim altında tutulmaya devam edeceğini açıkladı.

∂ Dört ülkeye daha sıçradı

Kamerun, Sırbistan, Slovakya ve Peru’da da ilk virüs vakası görüldü.

OKULLARI MESLEK LİSELİLER TEMİZLİYOR

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle ilgili resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Selçuk, okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğine değinerek “Eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi. Hijyen solüsyon ihtiyacının Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından karşılandığını da aktaran Selçuk “Sekiz şehirde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden bütün ülke adına teşekkürler gençler” dedi. Emin Kuvat - Mehmet Kalay ANKARA İHA