Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde toplam vaka 107 bin 353, ölenlerin sayısı ise 4 bine yaklaştı. Bu kişilerden 2 bin 986’sını virüsün çıkış noktası olan Çin oluşturdu. Ülkede toplam 80 bin 695 kişide virüs görüldü. Japonya’da iki kişi daha hayatını kaybetti; ölüm sayısı 14’e çıktı. Fransa’da ise biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 16 kişi can verdi. 76 vakanın görüldüğü Avustralya’da şu ana kadar biri 82, biri 78, biri de 85 yaşında üç kişi öldü. Malezya’da son bir haftada vaka sayısı 33’ten 93’e çıktı.

BANGLADEŞ’E DE BULAŞTI

Koronavirüs Bulgaristan’ı da sardı. Ülkede ilk vakalar görülmeye başladı. Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo’da da 75 yaşındaki bir kadın ile bir sağlık personelinde virüs testi pozitif çıktı. Önceki gün İtalya’dan uçakla Moldova’ya dönen 48 yaşındaki bir kadında da Covid-19 tespit edildi. Bu ülkedeki ilk hasta oldu. Yunanistan’da 66, Gürcistan’da 13, Ermenistan’da ise vaka sayısı bir oldu. Bangladeş’te de üç virüslü hastaya rastlandı.

IRAK DA SINIRLARI KAPATTI

İran’dan Irak’ın güneyindeki Babil şehrine gelen 70 yaşındaki bir kişi, yeni tip koronavirüs sebebiyle can verdi. Ülkede hastalıktan ölenlerin sayısı beşe çıktı. Irak, İran’a olan beş sınır kapısını kapatma kararı aldı. İran’da ise son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti. Sadece Gilan eyaletinde ölenlerin sayısı 200’ü geçti. Ülkede 743 kişide daha hastalık tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 2 bin 134’e ulaştı. İran’da nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı, eğitime ara verildi, spor ve sanat faaliyetleri 20 Mart’a kadar iptal edildi.

G. AMERİKA'DA ATEŞ YÜKSELİYOR

25 Şubat’ta Fransa’dan ülkesine dönen Arjantinli Guillermo Abel Gomez (64), virüs sebebiyle öldü. Gomez’in diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunduğu belirtildi. Böylelikle Güney Amerika’da ilk ölümlü vaka yaşanmış oldu. Paraguay’da da ilk Covid-19 hastasına rastlandı. Öte yandan virüs, Ekvador’da 14, Arjantin’de sekiz, Şili’de yedi, Brezilya’da sekiz, Meksika ve Peru’da altı, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti’nde ise bir kişiye bulaştı.

16 MİLYON İTALYAN KARANTİNA ALTINDA

İtalya’da şu ana kadar 5 bin 883 koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü. Hastalıktan dünkü 133 ölümle hayatını kaybedenlerin sayısı 366’ya ulaştı. Bir kararname hazırlayan İtalyan hükûmeti, toplam 16 milyon insanın yaşadığı kuzeydeki Lombardia bölgesi ile 14 şehre giriş-çıkışları kısıtladı. Bu yerler arasında ülke ekonomisi ve turizmi için önemli olan Milano ile Venedik de yer aldı. Karar ile ilgili konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte “Karantina bölgesinde sıkı bir güvenlik uygulayacağız. Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Bütün etkinlikler durduruldu. Müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldı. Okullar 3 Nisan’a kadar tatil edildi” diye konuştu. Öte yandan çok sayıda kişi, karantina başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın etti.

COVID-19 DEĞİL BETON ÖLDÜRDÜ

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou şehrinde 71 koronavirüs hastasının tutulduğu beş katlı Xinjia Express Hotel, önceki akşam birinci katında yapılan onarım çalışmaları sırasında çöktü. Ardından bölgeye bin kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler, enkaz altından 43 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan beş kişi yoğun bakıma alındı. Bu arada on kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, göçük altında bulunan diğer kişileri de sağ salim kurtarabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

MARKETE HÜCUM

ABD’de iki kişi daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede bu hastalıktan ölenlerin sayısı 19’a ulaştı. Otuz eyalette görülen koronavirüs vakası 400’ü aştı. ‘Acil Durum’a geçilen eyaletlerde eğitime ara verildi, etkinlikler iptal edildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar ise hafta sonu alışveriş merkezlerine koştu. Marketlerde yaşanan yığılma sebebiyle raflar boşaldı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

SAHTE HASTA GÖZALTINA ALINDI

Cuma günü Bursa Şehir Hastanesine giden E.O. (68), yetkililere İtalya’dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi. Hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O’nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O. Mudanya’daki evine gönderildi. Önceki gün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden şahıs, yine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Burada da testlerden geçen E.O’da şüpheli bir duruma rastlanmadı. Polis tarafından evinde gözaltına alınan şahsın İtalya’ya hiç gitmediği belirlendi. Zanlının psikolojik rahatsızlığının olduğu iddia edildi.