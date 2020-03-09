ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta dün terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda 2 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada ölen iki askerin Irak ordusuyla terör örgütü DEAŞ’a karşı ülkenin kuzeyinde yürütülen operasyonda düşman tarafından öldürüldüğünü bildirildi. Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçleri kapsamında sayları 5 - 6 bin arasında tahmin edilen ABD askerleri bulunuyor.
Irak’ta 2 ABD askeri öldü
09.03.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Irak’taki operasyonlarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,Irak,operasyon,
686836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686836.aspx
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