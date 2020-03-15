Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse Avrupa’nın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı artıyor. Virüs sebebiyle, Almanya’nın başkenti Berlin’de paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Schöneberg ilçesinde süpermarket işleten İbrahim Öztürk, 30 yıldır gıda işiyle uğraştığını belirterek “İlk defa böyle bir anormal ve olağanüstü durum yaşıyoruz” dedi. Alman müşterilerin de kolonya aradıklarını aktaran Öztürk “Artık markaya filan bakılmıyor. Limon kolonyası en çok aranan ürün. Dün 500 civarında bulduk. Daha tezgâha koymadan tükendi” diye konuştu.

Öztürk, iki haftadır makarna, un ve yaş mayanın yok sattığını kaydederek “Vatandaş, tuvalet kâğıdı stoku yapıyor. Polonya’dan tuvalet kâğıdı bulduk, tükendi. Türkiye’den gelen tuvalet kâğıdını bile sattık. Mal tedarik etmede sıkıntımız var. Birçok ürünün yerine mal koyamıyoruz” ifadelerini kullandı.

STOKLAR ERİYOR

10 yıldır babasıyla süpermarket işleten Alper Öztürk de makarna ve pirinç gibi ürünleri tedarik etmede sıkıntı yaşamaya başladıklarını dile getirerek “İki haftadan beri tuvalet kâğıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz. Stoklar da boşalmaya başladı” dedi. Alışveriş yapan Serkan Yazıcı ise herkes de panik havası oluştuğunu, bu sebeple marketlere hücum edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: Hijyen malzemesi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bulunduğumuz muhitte tüm marketlerde aynı sıkıntı var. Çocukları düşünerek alışveriş yapıyoruz. Daha da ürünler tükenirse, biz de tedbirimizi alacağız. Olmazsa eski zamanlara döneceğiz, ekmeğimizi kendimiz yapacağız.