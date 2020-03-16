Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasının ardından koronavirüs Afrika’yı da sardı. Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Namibya, Ruanda ve Esvatini’de ilk vakalara rastlandı. Böylelikle toplam 22 Afrika ülkesinde Covid-19 görülmüş oldu. Kıtadaki 261 virüs vakasının dördü ölümle sonuçlandı. Bu, ‘Sıcak havalar virüsü yok edecek’ teorisini de bir nevi çürütmüş oldu. Öte yandan yeni vakaları şu şekilde:

∂ OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, 8 Mart’ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığını söyledi. Hastanın ailesiyle birlikte karantinaya alındığını belirten Bakan Somse, alarm durumuna geçildiğini ve tedbirlerin arttırıldığını ifade etti. Buna göre salgının görüldüğü ülkelerden gelenler, 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Diğer yandan kamu çalışanlarının bu ülkelere seyahatleri kısıtlanırken, kamusal alanlardaki büyük toplanmalar yasaklandı.

TAŞIYICI ABD'Lİ

∂ Güney Afrika ülkelerinden Namibya’da da geçen çarşamba günü İspanya’dan gelen bir çiftte virüs tespit edildi. Karı koca karantinaya, temas kurdukları herkes de takip altına alındı. Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Katar, Etiyopya ve Almanya’ya uçuşları 30 gün yasakladı. Ruanda’da 8 Mart’ta Mumbai’dan gelen Hindistan vatandaşında, Esvatini’de ise geçen ay sonunda ABD’den gelen 33 yaşındaki bir kadında virüs bulundu.