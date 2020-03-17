Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu. Virüs sebebiyle seçime ilgi düşük oldu ve sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ilk turunda LREM ülkedeki önemli ve büyük şehirlerin neredeyse tamamında başarılı sonuçlar alamadı.

BÜYÜK ŞEHİRLER GİTTİ

Anketlerde, Yeşiller Partisinin (EELV) adaylarının birçok büyük şehirde seçimin ilk turunu birinci biterek ikinci tura geçmesiyle başarı sağladığı aktarıldı. Anketlerde, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), merkez sol Sosyalist Partisi (PS) ve Marine Le Pen’in liderlik yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (FN) 2014’teki yerel seçimlerde aldığı sonuçları korudukları ifade edildi. LREM, ülkenin en önemli ve büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya’da aday gösterdiği isimlerin hiçbiri ilk turu önde biterecek oylara ulaşamadı. Paris’te mevcut Belediye Başkanı ve PS’nin adayı Anne Hidalgo yüzde 30,3 oyla birinci oldu. LR’in adayı Fas asıllı Rachida Dati ise yüzde 22 oyla ikinci sırada kaldı. Lyon’da ilk turu önde bitiren isim yüzde 29 oyla Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Gregory Doucet oldu. Seçimlere LREM’in adayı olarak katılan Yann Cucherat oyların yüzde 14,9’unu alabildi ve üçüncü sırada kaldı.

TÜRK ADAYLAR DA YARIŞTI

Paris’in 15. bölgesinde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olarak yarışa katılan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Türk Agnes Evren, oyların yüzde 23,1’ini alarak ilk turu önde bitirdi. Paris’in diğer banliyölerinden Epinay-Sur-Seine’de sağcı Herve Cheveau, yüzde 67,27 oy aldı ve belediye başkanı seçildi. Bu durumda hukukçu ve iş adamı Oben Ayyıldız belediye başkan yardımcısı olacak. LREM’nin adayı Esman Ergül, Albertville’de yüzde 6,44 oyla üçüncü sırada tamamladı. İlk turda yüzde 50’den fazla oy alanlar ikinci tur yapılmadan belediye başkanı seçiliyor.