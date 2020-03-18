Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, Avrupa’da en fazla İtalya’yı vurdu. Ülke genelinde 31 bin 506 koronavirüs vakası ve 2 bin 503 kişinin de hayatını kaybettiği İtalya’da sağlık sistemi çöktü. Her geçen gün artan vaka, sağlık sisteminin de yetersiz kalmasına sebep oldu. Milano’da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalıştığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

HOLLANDA: Başbakan Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında koronavirüs görüleceğini söyledi. Virüsün maksimum düzeyde kontrol edilmesi için çaba harcadıklarını belirten Rutte, bir başka senaryoya göre virüsü alt etmenin bir yıl sürebileceğini söyledi. Rutte “Ülkede bir yıl boyunca hayatın durabilir” dedi.

Çekya: Önceden planlanmış bazı ameliyatlar ileri bir tarihe ertelendi. Kliniklerin muhtemel Covid-19 hastaları için hazır tutulmaya çalışıldığı açıklandı.

Polonya: Çevre Bakanı Michal Wos’a yapılan test pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı ülkede virüs bulaşanların sayısının 221’e yükseldiğini duyurdu.

Finlandiya: Başbakan Sanna Marin liderliğinde 13 Nisan tarihine kadar ülke genelinde olağanüstü hâl ilan etti. Resmî koronavirüs vaka sayısı 322’ye yükselirken Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü (THL) Markku Tervahauta virüse yakalanmış gerçek hasta sayısının 20-30 katı olabileceğini belirtti.

İngiltere: Başbakan Boris Johnson, ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı evdeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti. Johnson, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve mümkünse evden çalışılması tavsiyesinde de bulunurken, tavsiyelerin özellikle 70 yaş üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Son 24 saatte vaka sayıları İspanya’da 11 bin 409’a, Fransa’da 6 bin 633’e, İsviçre’de 2 bin 672’ye, İngiltere’de 1.950’ye, Hollanda’da 1.705’e, Slovenya’da 273’e, Belçika’da 1243’e, Slovakya’da 84’e, Sırbistan’da 65’e, Hırvatistan’da 65’e yükseldi.

ALMANYA: VAKALAR BİLDİRİLENDEN ÇOK FAZLA OLABİLİR

Almanya’da Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki koronavirüs vakalarının bildirilenlerden daha fazla olduğunu varsaydıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs risk seviyesini “orta”dan “yüksek” düzeye çıkardı. Resmî rakamlara göre ülkede 8 bin 84 vaka tespit edildi.