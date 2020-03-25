Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, insanlık dışı uygulamalar da dikkat çekiyor. Birçok bakımevinde yalnız bırakılan yaşlıların cesetleri bulundu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, “Ordu mensuplarımız ziyaret ettiği bakımevlerinin tamamen terk edilmiş olduğunu gördü. Yaşlı kişiler yapa yalnızdı. Hatta bazıları yataklarında hayatlarını kaybetmişti” dedi.

Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini bu duruma hazırlamalarını istemişti.

İTALYA ÇİN’İ KATLADI

Bu arada İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 kişi artarak 6 bin 820’ye yükseldi. Bu sayı, toplam 3 bin 277 kayıp veren Çin’in iki katından fazla. İyileşenlerin sayısı ise 8 bin 326’ya ulaştı.