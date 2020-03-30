Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Johnson'ın mektubu dört hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak. İngiliz Başbakan mektubunda "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek" ifadesini kullandı. Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek halktan hükûmetin uyarılarını dikkate almasını istedi. Koronavirüse şimdiye kadar 1.228 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek iki-üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.