Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) karargahından yapılan açıklamada, 63 yaşındaki hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 5'e çıktı.

Ülkede 24 kişide daha virüsün rastlanmasıyla tedavisi devam eden hasta sayısı 267 oldu. 26 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 4 bin 602 kişi karantinada tutuluyor.

Uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde, "evde kalın" çağrıları üzerine sokaklarda yayalar azalsa da araç trafiği hareketliliği sürüyor.

Şehir dışındaki bölgelerde halkın sokağa çıkma yasağına kısmen uyduğu gözleniyor. Sokaklarda devriye gezen polis ve jandarmalar, halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor.

Bakü metrosu, doğal havalandırması olmayan altyapısının virüsün yayılmasına neden olabileceği gerekçesiyle, faaliyetini 20 Nisan'a kadar askıya aldı.

Kazakistan'da vaka sayısı 15 arttı

Karantina önlemlerinin artırıldığı Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde, kimlik kontrolü ve salgına karşı bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Karantina ilan edilen bölgelerde dezenfekte işlemleri arttırılıyor.

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Nur Sultan ve Almatı'ya yasadışı girmeye çalışan 33 kişiye 15 gün hapis cezası verildiğini belirtti.

Turgumbayev, Covid-19 vakalarının görüldüğü 31 tesisin kordona alındığını ifade etti.

Kazakistan'da virüsten 2 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 artarak 340 oldu.

Ermenistan'da vaka sayısı 532

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 50 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 532'ye yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 30 hasta iyileşti.

Gürcistan’da 110 vaka

Gürcistan'da bugün itibarıyla şehir içi ve şehirler arası yolcu trafiği yasaklandı. Şehirlerin girişlerine konuşlandırılan güvenlik güçleri, 3'ten fazla yolcuyu taşıyan araçları durdururken, sağlık ekipleri kontrol yapıyor.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 2 artarak, 110 oldu.

Rusya'da 201 binden fazla kişi sağlık gözetiminde

Rus hükümeti, karantina kurallarını ihlal edenlere mesaj göndererek bilgilendirme kararı aldı.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede 201 binden fazla kişinin Covid-19 şüphesiyle gözetimde olduğunu bildirdi.

17 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da vaka sayısı 2 bin 337 olarak açıklanmıştı.