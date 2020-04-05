Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 3 askerin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “Karantina altına alınan 28 kişinin, 3 gün sonra karantinaları bitecek, diğerleri ise izole edilmiş bölgede kalmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, ülkedeki vaka sayısı bin 251’e, ölü sayısı ise 32’ye yükseldi.