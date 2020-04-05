Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 3 askerin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “Karantina altına alınan 28 kişinin, 3 gün sonra karantinaları bitecek, diğerleri ise izole edilmiş bölgede kalmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, ülkedeki vaka sayısı bin 251’e, ölü sayısı ise 32’ye yükseldi.
Ukrayna’da 114 asker karantinaya alındı
05.04.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 3 askerin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “Karantina altına alınan 28 kişinin, 3 gün sonra karantinaları bitecek, diğerleri ise izole edilmiş bölgede kalmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ukrayna,
694054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694054.aspx
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