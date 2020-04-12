Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin, virüsü taşıyan 1.061 kişide kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Covid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmiş ve klorokinin ihracatı yasaklanmıştı.