Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin, virüsü taşıyan 1.061 kişide kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Covid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmiş ve klorokinin ihracatı yasaklanmıştı.
Fransa'dan umut veren açıklama
12.04.2020 - 04:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi.
Etiketler : fransa,fransa koronavirüs,
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