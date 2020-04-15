Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.
Almanya’da Covid-19 önlemleri çerçevesinde büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.
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Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.
Almanya’da Covid-19 önlemleri çerçevesinde büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Almanya,