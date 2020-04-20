Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü yıldızlar, koronavirüsle mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı. Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD’li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen “Tek dünya: Hep birlikte evde” programı, sekiz saat süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı. Paul McCartney, Billie Eilish, Taylor Swift, Celine Dion, Jennifer Lopez ve Alicia Keys’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün katılımıyla gerçekleşen yayında, Türkiye’den İngiltere’ye, ABD’den İtalya’ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleri ve canlı konserlerden örnekler sunuldu. program, birçok televizyon kanalının yanı sıra YouTube üzerinden yayımlandı. Canlı etkinlikte 127,9 milyon dolar bağış toplandı. Bağışın Covid-19 hastalığıyla mücadele için kullanılacağı açıklandı.