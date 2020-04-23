Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, Suriye'de rejime ait bir hapishanede yönetici olarak çalışan ve 4 bin kişiye işkence yapmakla suçlanan Anwar Raslan ve Eyad el Garib, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İddianamede, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve 58 cinayetle de suçlanıyor.

Diğer sanık Garib de en az 30 kişiyi hapse atmak ve insanlığa karışı suç işlenmesine yardımcı olmakla itham ediliyor.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldikleri ve Şubat 2018'de yakalandıkları biliniyor.

Federal Başsavcılık, davayı insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat olarak nitelendirdi.

Davayı takip eden Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezinin avukatlarından Patrick Kroker, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'de binlerce insana yönelik acı ve suçları temsil eden 24 olay mahkemede okundu. Bu Suriye'de adalet için ilk ama tarihi bir adım." dedi.